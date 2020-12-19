باحث: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يحمل الكثير من المغالطات

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، قرار مسيس في حد ذاته.

وأضاف فاروق، لـ دوت الخليج أن هناك تيارات المجموعات المشكلة للااتحاد الأوروبي تعبيرا في مجملها دوائر سياسية أروروبية، بعضها له مواقف ضد الدولة المصرية بسبب جماعة الإخوان التي صنعت علاقات متشابكة مع تلك التيارات السياسية منذ سنوات طويلة وعلى مدار اختراقها للعمق الأوروبي.

وأشار فاروق، إلى أن الااتحاد الأوروبي منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، أصدر تقارير سنوية مناهض للدولة المصرية، نتيجة حصوله على معلوماته الخاصة بالتقارير المعنية بالشارع المصري من خلال منظمات الإخوان الحقوقية المنتشرة في الخارج وتتعمد وتقدم مشاريع تقارير تحمل معلومات ملفقة من شأنها تشوه صورة النظام السياسي ومؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح فاروق، أن منظمة هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية فضلا عن تحالف المنظمات المصرية في الخارج المدعوم من تركيا وقطر، الذي يتزعمه بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، فضلا عن المنبر المصري الذي يضم أكثر من 40 منظمة حقوقية إخوانية ممولة من التنظيم الدولي للإخوان، قدموا تقارير متعلقة بسجناء الجماعة وتستهدف تشوية صورة مصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية.

وأكد فاروق، أن جماعة الإخوان جهزت 50 ملفا يسيء للنظام المصري، خلال الأيام الماضية لتقديمها للإدارة الأمريكية الجديدة، والإتحاد الأوروبي، خلال الإجتماعات التي تعقد بشكل دوري بين قيادات التنظيم الدولي والنواب الكونجرس والإتحاد الأوروربي بهدف دعم الموقف الإخواني.

وأوضح فاروق، أن الإتحاد الأوروبي تجاهل دراسات موثقة قضائيا حملت انتهاكات وعنف جماعة الإخوان وعناصرهم، قدمت للجنة العلاقات الخارجية، ورغم صدرت التقارير النهائية بإدانة النظام المصري على مدار السنوات الماضي نظرا لقوة العلاقات الشخصية التي تربط النواب الأوروبيين وبين قيادات الإخوان في الخارج.