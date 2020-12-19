أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة تشهد قفزة جديدة والإجمالي يسجل 124280 حالة

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة منذ قليل بالإعلان عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، والذي شهد قفزة كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، كما أن هذه الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات ليست مرتبطة بمصر فقط، بل إن العالم أجمع يشهد الزيادة في الإصابات والوفيات، كما أن عدم تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الإحترازية ساهم بشكل كبير في تلك الزيادة.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم تشهد قفزة كبيرة

ووفق تقرير الصحة اليوم، فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي 238 حالة جديدة بعد تلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يصل إجمالي الأعداد المتعافية من الفيروس حتى الآن إلى 106157 حالة.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 579 حالة جديدة، تم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ووصلت إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 124280 حالة، ومن بينهم الأعداد التي تعافت بشكل كامل وخرجت من مستشفيات العزل الصحي.

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أما الوفيات فقد سجلت اليوم 26 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط، ووصول إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7041 حالة، وأكد متحدث الصحة الدكتور خالد مجاهد أنه ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية والتي صدرت في مايو الماضي 2020، فإن زوال أعراض الإصابة بكورونا لمدة 10 أيام يعد مؤشر لتعافي المريض من الفيروس.