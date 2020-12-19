تفاصيل باقات فليكس كنترول من فودافون.. تبدأ من 15 جنيه.. ميجاباتيس مختلفة

تعتبر باقات فليكس كنترول من فودافون باقات أسبوعية يقبل على الاشتراك فيها الشباب وطلاب الجامعات عن غيرهم من عملاء فودافون لايستخدمونها في المكالمات السريعة فيما بينهم، ولذلك فهي تبدأ من 15 جنيه ويوضح دوت الخليج تفاصيل باقات فليكس فودافون بأنظمتها المختلفة.
باقات فليكس فودافون
كود باقة فليكس 15 من فودافون
توفر باقة فليكس 15 من فودافون 400 فليكس ويمكن الأشتراك بها من خلال الكود #15*880* والباقة بسعر 15 جنيه.
كود باقة فليكس 25 من فودافون
توفر باقة فليكس 25 من فودافون 800 فليكس ويمكن الأشتراك بها من خلال الكود #25*880* والباقة بسعر 25 جنيه.
كود باقة فودافون فليكس 60
توفر باقة فليكس 60 من فودافون 2500 فليكس ويمكن الأشتراك بها من خلال الكود #60*880* والباقة بسعر 60 جنيه.
كود باقة فليكس 80 من فودافون
توفر باقة فليكس 80 من فودافون 3500 فليكس ويمكن الأشتراك بها من خلال الكود #80*880* والباقة بسعر 80 جنيه.
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