ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المحلة ونهاية الأسبوع الثاني

يستعرض موقع دوت الخليج ترتيب جدول الدوري المصري بعدما نجح النادي الأهلي الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري على ستاد الأهلي السلام

وجاء فوز الاهلي ليرفع ك رصيده إلى 6 نقاط ليكون ضمن اول 3 أندية تمكنت من الفوز في أول جولتين، في الجانب الاخر بقى المحلة برصيد نقطة واحدة من التعادل في أول جولة.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على غزل المحلة

1- الأهلي - المركز الأول - 6 نقاط.

2- سيراميكا كليواباترا - المركز الثاني - 6 نقاط.

3- أسوان - المركز الثالث - 6 نقاط.

4- الزمالك - المركز الرابع - 4 نقاط.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس - 4 نقاط.

6- وادي دجلة - المركز السادس - 4 نقاط.

7- إنبي - المركز السابع - 3 نقاط.

8- الإسماعيلي - المركز الثامن - نقطيتن.

9- سموحة - المركز التاسع - نقطيتن.

10- الجونة - المركز العاشر - نقطيتن.

11- المصري - المركز الحادي عشر - نقطيتن.

12- طلائع الجيش - المركز الثالث عشر - نقطة واحدة.

13- بيراميدز - المركز الرابع عشر - نقطة واحدة.

14- الإنتاج الحربي - المركز الخامس عشر - نقطة واحدة.

15- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - نقطة واحدة.

16- غزل المحلة - المركز السابع عشر - بنقطة واحدة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - بدون نقاط.

18- مصر للمقاصة - المركز الثامن عشر - بدون نقاط

وجاءت نتيجة 3-0 للاهلي اليوم، ليكون الفوز بثلاثية جديدة بعد تجاوز مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.