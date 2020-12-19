أجدد شهادات البنك الأهلي المصري الاستثمارية.. عام واحد.. عائد 9.75%

أعلن البنك الأهلي المصري عن أجدد شهاداته الاستثمارية والتى مستمرة لمدة عام واحد وتوفر عائد 9.75% ضمن شهادات استثمار البنك الأهلي المصري الذي يطرحها لتشجيع عملائه، ويتناول دوت الخليج تفاصيل الشهادة.

شهادة البنك الأهلي المصري

شهادة استثمار المجموعة "ب" لمدة عام واحد فقط.

الحد الأدنى للشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فرع وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

يمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من اليوم التالي ليوم الشراء.

يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

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عائد شهادة البنك الأهلي الاستثمارية

عائد يصل إلي 9.75% يصرف العائد شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه ،و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تالي لتلك الإجازة أو العطلة.

عائد يصل إلي 9.75% يصرف العائد شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه ،و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تالي لتلك الإجازة أو العطلة.

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