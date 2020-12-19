بنك مصر يوفر شهادة المعاملات الإسلامية متوافقة مع الشريعة.. اعرف تفاصيلها

يقدم بنك مصر شهادات ادخار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بآجال زمنية تبدأ من 3 سنوات بعائد ربع سنوي، وشهادات مدتها خمس سنوات بعائد شهري، لاسيما أن الكثير من عملاء بنك مصر يتساءلون عن الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الشهادات ذات العائد الربع سنوي من بنك مصر



- الشهادات اسمية ومدتها ثلاثة سنوات قابلة لتجديد.

- فئة الشهادة 500 جم مصري أو دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- يصرف العائد كل 3 شهور بنفس عملة الشهادة.

- يمكن للعميل بعد 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة الحق في استرداد قيمتها أو الحصول على قرض بضمانها.

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الشهادات ذات العائد الشهري



- مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

- فئة الشهادة 1000جنيه مصري أو دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- يمكن الاسترداد بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار.