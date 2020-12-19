عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وأكد البيان الصادر عن المحافظة اليوم الجمعة، أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

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وأكمل:" خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.

