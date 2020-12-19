تفاصيل قرض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات.. والأوراق المطلوبة

ينشر دوت الخليج ضمن قروض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات العملاء المصريين لبنك الإسكندرية، أصحاب المعاشات المبكرة، يقدم لهم البنك قرض من قروض بنك الإسكندرية، ويقوم البنك بخصم السداد الشهري عن طريق خصم المبلؤ من معاشهم مباشرة.

تفاصيل قرض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات

- مدة التمويل 7 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لقيمة التمويل 5000 جنيه، و500 ألف جنيه هى الحد الأقصى للقرض الموجودة في بنك الإسكندرية أنهم على يشترطوا وجود ضامن على القرض.

- من بين مزايا هذه القروض، هو أنه يمكن للمقترض أن يحصل على تأمين مجاني على الحياة.

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الأوراق المطلوبة

• طلب مستوفي البيانات.

• صورة البطاقة الشخصية.

• أن يكون مع المقترض شهادة حديثة بالمعاش الشهري.

• أن يكون مع المقترض فواتير حديثة لتليفونه أو فواتير الكهرباء أو الغاز، بشرط أن تكون تلك الفواتير لم يمضي عليها ثلاثة أشهر.

• لأصحاب معاشات القوات المسلحة، وهو أن يحضر شهادة تحويل معاش.

