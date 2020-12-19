دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم السبت 19 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم السبت 19- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن أجدد شهاداته الاستثمارية والتى مستمرة لمدة عام واحد وتوفر عائد 9.75% ضمن شهادات استثمار البنك الأهلي المصري الذي يطرحها لتشجيع عملائه، ويتناول دوت الخليج تفاصيل الشهادة.

أجدد شهادات البنك الأهلي المصري الاستثمارية.. عام واحد.. عائد 9.75%



آخر أخبار بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادات ادخار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بآجال زمنية تبدأ من 3 سنوات بعائد ربع سنوي، وشهادات مدتها خمس سنوات بعائد شهري، لاسيما أن الكثير من عملاء بنك مصر يتساءلون عن الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة.



آخر أخبار بنك الإسكندرية

ينشر دوت الخليج ضمن قروض بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات العملاء المصريين لبنك الإسكندرية، أصحاب المعاشات المبكرة، يقدم لهم البنك قرض من قروض بنك الإسكندرية، ويقوم البنك بخصم السداد الشهري عن طريق خصم المبلؤ من معاشهم مباشرة.