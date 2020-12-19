يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم السبت 19- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج

رفعت أورنج شعار مساندة الموهوبين في تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات التى يحتاجونها ليس في عالم الاتصالات فقد، بل في تحقيق أحلامهم المختلفة، لذا انتجت أورنج أغنية لـ 4 شباب موهوبين ضمن خدمة "لوموهوب".

أورنج تحقق أحلام الموهوبين بإنتاج أغنية لـ 4 شباب.. اعرف تفاصيل خدمة "لوموهوب"



آخر أخبار فودافون

تعتبر باقات فليكس كنترول من فودافون باقات أسبوعية يقبل على الاشتراك فيها الشباب وطلاب الجامعات عن غيرهم من عملاء فودافون لايستخدمونها في المكالمات السريعة فيما بينهم، ولذلك فهي تبدأ من 15 جنيه ويوضح دوت الخليج تفاصيل باقات فليكس فودافون بأنظمتها المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم السبت 19 -12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.