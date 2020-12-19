الأزهر يدين الهجوم على تجمع دينى للأطفال فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابى البغيض الذى وقع، اليوم الجمعة، فى ولاية غزنة بأفغانستان، والذى استهدف تجمعًا دينيًا، ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين.





وأعلن الأزهر فى بيان له، مساء الجمعة، تضامنه الكامل مع كل ضحايا إرهاب الوحوش الضالة، التى لا تعرف الرحمة. وشدد على أن استهداف الأطفال يكشف - بما لا يدع مجالا للشك - زيف مرتكزات الجماعات الإرهابية، وتجردها من قيم الرحمة والإنسانية كافة، وتلذذها بالعنف وإراقة الدماء وترويع الآمنين والاعتداء على الأبرياء، مشددًا على أن الدين برىء من هذه الجماعات التى لم تأخذ فى الاعتبار طفلًا ولا مرأة ولا مسنًا، إلا وقذفت الرعب والخوف فى قلبه. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ولدولة أفغانستان قيادة وشعبا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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