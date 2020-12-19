بالأسماء.. الفائزون بمسابقة وظائف ذوى الهمم فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، أسماء المقبولين بمسابقة الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة، بناء على نتيجة الاختبارات التى أجرتها اللجنة التى تم تشكيلها من عدد من الأساتذة المختصين من كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف.





واعتمدت اللجنة فى اختيار المقبولين، من بين 118 متقدما انطبقت عليهم الشروط وتم إجراء الاختبارات لهم، على مجموعة من المعايير هى "السمات الشخصية - المؤهل الدراسى المناسب - تقدير المؤهل - الدراسات العليا - الاختبار التحريرى - المقابلة الشخصية". كما تم قبول أسماء 24 متقدما من الذين اجتازوا جميع الاختبارات بأعلى الدرجات، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمركز، لحين الإعلان عن استكمال باقى التخصصات التى أوصت اللجنة بإضافتها لتقديم خدمة متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة. ونوهت بأنه على المقبولين الآتى أسمائهم، التوجه يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 لاستكمال الإجراءات، مع فتح باب التظلمات اعتبارا من نفس التاريخ ولمدة أسبوعين.

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