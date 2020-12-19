7 مبادرات من وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج في 2020

استطاعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تربط أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم عن طريق عدة مبادرات اطلقتها على مدار عام 2020 وأطلقت خلال ذلك العام عدة مبادرات للتواصل معهم.



ويرصد "دوت الخليج" أبرز مبادرات الهجرة للتواصل مع المصريين في الخارج.



ملتقى أبناء مصر بالخارج

في مارس الماضي أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين في الخارج؛ لقضاء إجازتهم في أرض الوطن، حيث شارك 52 شابًا وفتاة من أبناء المصريين في كندا حيث جاءت هذه الخطوة لتعزيز انتماء شباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن والتوعية بأدوار المؤسسات الوطنية..

شباب الدارسين بالخارج

أطلقت وزارة الهجرة الملتقى الأول لمبادرة "شباب مصر الدارسين بالخارج" منذ بادية أجازة العام الدراسي واستطاعت الوزارة أن تجري جولات ميدانية لمجوعة الشباب الدارسين بالخارج على مدار شهور ومن خلال الملتقى استطاعت الوزارة تقريب الشباب من وطنهم مصر للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة التي يستقبلونها من الإعلام الخارجي.



أتكلم مصري

* الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ

وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج عبر تطبيق "زووم" تفعيلا للمبادرة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعليمهم لغتهم العربية واللهجة المصرية وربطهم بثقافتهم وهويتهم لأننا نواجه تحدي طمس الهوية العربية والمصرية

مصر تستطيع

استطاعة وزارة الهجرة أن تربط علماء مصر بالخارج من خلال إطلاق سلسلة مصر تستطيع على مدار الأعوام الماضية، كان آخر ما أعلنت عنه الوزارة إطلاق مصر تستطيع بالصناعة الذي لم يتم تحديد موعده بعد بالتعاون مع وزارة ومؤسسات بالدولة وذلك يأتي ضمن خطو ربط علماء مصر بالخارج بالوطن إلى جانب الإستفادة من خبراتهم في الخارج ونقلها للداخل.



مراكب النجاة

كما عملت الوزارة على مدار السنوات الماضية بتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ضمن خطة الدولة لوقف الهجرة الغير شرعية والتي كانت تستنزف خيرة شباب الوطن بالموت إما في البحر أو في بلاد الغربة، واستطاعت الدولة أن تغلق باب الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل مناسبة بجانب التوعية بمخاطرها.



العودة للجذور

مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيراه اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أنستاسيادس، في ابريل 2018 وركزت على نجوم من اليونان وقبرص عاشت أجدادهم في مصر سابقًا، ويقدمون تعريفًا خاص بجذورهم، كما يتحدثون عن العلاقات التاريخية لبلادهم مع مصر، حيث قامت الهجرة بعمل زيارة لهؤلاء إلى الأمكن الأثرية والسياحية بمصر.

أتكلم عربي

كان آخر المبادرات التي تبنتها الوزارة والتي ترعاها الرئاسة مبادرة أتكلم عربي لأبناء مصر في الخارج لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية في نفوس أبناء مصر بالخارج.