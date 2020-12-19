شوبير يكشف لعمرو أديب وجود تلاعب في خطابات الفيفا بشأن تعيين لجنة بديلة للجناينى فى اتحاد الكرة

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك تلاعب فى خطابات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن تعيين اللجنة الثلاثية البديلة للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى التي تدير اتحاد الكرة، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذا التلاعب فهناك احتمالية لعودة الجناينى مرة أخرى، وابتعاد أحمد مجاهد الذى تم اختياره اليوم لرئاسة اللجنة الثلاثية.

وقال شوبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر "أول إمبارح كان هناك خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية، موجه لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.. واللجنة المتواجدة 5 هيحصل فيها تعديل.. وبدل 5 هيبقى 3 وبعدها بحوالى 6 ساعات نفس التاريخ .. بتوقيع فاطمة سامورا توجه الشكر للجنة مشيت وهنرشحلكم لجنة جديدة.. وهناك أيادى لعبت فى هذا.. والخطوة الثانية ترشحت أسماء قديمة مثل جمال علام ومينفعش يدير الكرة المصرية.. وتم رفضها".

وأضاف شوبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "هناك تلاعب بالخطابات وغير فيها.. والمهندس هانى أبو ريدة هو الأساس.. هو اللى غير الخطاب والصيغة.. وهانى فى الدوحة بيدير المنظومة الكروية المصرية من الخارج.. والجنايني كان رئيس الاتحاد بجواب فيفا الساعة 1 والساعة 7 غيره بجواب".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرارا بتعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض. وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من جانب الفيفا يوجه فيه الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني. وكلف الفيفا اللجنة الثلاثية بادارة شؤون الاتحاد حتى شهر يناير المقبل.

محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية هو مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية، أما أحمد عوض فهو رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي.

وأبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.