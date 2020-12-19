فيديو| حسام حسن يفتح النار: من هو أبو ريدة حتى يتحكم في الكرة المصرية !

فتح حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، النار على هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، وشن هجوم عنيف عليه عقب صدور قرار بتعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري.

وقال حسام حسن عبر برنامج (اللعيب) بقاة (MBC MASR): من هو أبوريدة وما مؤهلاته حتى يدير الكرة في مصر ويتحكم فيها بهذا الشكل.

وتسائل: هل من المقبول إدارة الكرة المصرية من الكواليس والتحضير لانتخابات تتم بالتزكية ويتم تصدير لنا شخص فشل من قبل وكان سبب خروج مصر بشكل سئ من المونديال.

وواصل: دايمًا متصدر لنا إن عندنا واحد مصري له خبرات كبيره اسمه هاني أبو ريدة" في اللجنة الفنية للكاف والفيفا وبنعلي في اسمه وهو ما خدمش الكرة المصرية ولا دافع عنها، لا يقدم لنا شئ ولا يملك مؤهلات، في حين إن المغرب عندها واحد بيعرف يجيب لهم حقهم كويس.

وأتم: نرفع أسهم شخص لم يخدم الكرة المصرية ورحل عن اتحاد الكرة بفشل ذريع ويعود ليحكم في الكواليس".

وأردف: أن أزمة منتخب الشباب في تونس ماذا فعل أبوريدة بدوره في الفيفا او علاقته بالكاف، وهي سببها ضعف من يدير الكرة المصرية في الوقت الحالي.

واضاف: "البعض ومنهم من يديرو الكرة في مصر وابوريدة كان يأتي معسكرات منتخب مصر للتصوير مع الراحل محمود الجوهري.

وتعجب عميد لاعبي العالم: من اختفاء القامات الكبيرة في الكرة المصرية مؤكدا: اين طة إسماعيل وأين طاهر أبوزيد وغيرهم من الرموز في إدارة الكرة المصرية؟