السفير حسام زكى بعد تكريمه كأفضل دبلوماسى عربى: شكرا لاتحاد المصارف العربية

جدة - نرمين السيد - كرم اتحاد المصارف العربية، السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كأفضل دبلوماسى عربى فى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، أمس الجمعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال حفل جوائز التميز والإنجاز المصرى العربى للعام 2020.





وقدم السفير حسام زكى، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، الشكر لاتحاد المصارف العربية وأمينه العام، وسام فتوح، على تكريمه واختياره كأفضل دبلوماسى عربى فى 2020.

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال"، والذى يستمر على مدار يومى الجمعة والسبت فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.

وللسفير حسام زكى، تاريخ حافل فى الدبلوماسية فمنذ بداية عمله شغل منصبا سياسيا فى سفارة مصر فى أديس أبابا بإثيوبيا، حيث كان يتابع التطورات الداخلية لمختلف قضايا القرن الإفريقى، وكان عضوا فى وفد مصر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما كان مسئولا عن مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى من بينها اللجنة الرابعة وحركة عدم الانحياز، وعين مستشارا لوزير الخارجية للشرق الأوسط.

كما شغل منصب نائب سفير مصر فى المملكة المتحدة، وعمل كسكرتير أول ثم مستشارا فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تولى مسئولية منطقة الشرق الأوسط والشئون العربية.

كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والذى استمر فيه حتى عمل بالجامعة العربية بعد أن حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على الاستعانة به.