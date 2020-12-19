موجز السوشيال ميديا.. علي معلول يحتفل بلقب أحسن ظهير أيسر في أفريقيا.. ميلاد الشناوي يتصدر الترند.. نجوم الفن يتلقون الجوائز بحفل الدير جست

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها بالجائزة من حفل دير جست عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # ميلاد الشناوى السد العالى، وجاء ذلك احتفالا بعيد ميلاده الـ 32.

احتفل علي معلول، نجم النادي الأهلي، بلقب أحسن ظهير أيسر في أفريقيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من تكريمها بمهرجان "Dear Guest"، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا".

نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".