أعلى تشغيل يومى.. مصر للطيران تسير اليوم 71 رحلة جوية

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، نحو 71 رحلة جوية، لتسجل أعلى معدل تشغيل يومى وزيادة فى عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوى والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم فى شهر يوليو الماضى.





وأوضح بيان صحفى، أن الرحلات كالتالى: رحلة إلى كل من تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبى، لندن، إسطنبول، الخرطوم. كما يتم تسيير 3 رحلات جوية إلى بيروت، جدة، دبى، و15 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى الأقصر، 3 رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7000 راكب.

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