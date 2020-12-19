برعاية مدبولى.. انطلاق رالى القاهرة للسيارات الكهربائية اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق، اليوم السبت، فعاليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" من منطقة الأهرامات الأثرية.



جدة - نرمين السيد - تنطلق، اليوم السبت، فعاليات الموسم الثالث من "رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" من منطقة الأهرامات الأثرية. ينظم الرالى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وكلية الهندسة جامعة عين شمس، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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