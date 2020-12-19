حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 20-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الاحد 20-12-2020

مهنياً: هذا اليوم هو عبارة عن عرض أو اقتراح أو عقد أو دعوة مغرية تتلقاها ، وأنت تحتفي بحدث وتكمل بعض الدعوات.

عاطفياً: يوم جيد لتوطيد علاقتك مع من تحب وللتواصل معه رسمياً بعد أن تكون لديك فكرة واضحة عن شخصيته وطريقة تفكيره.

صحياً: لا تحمل الأدوية المتعلقة بقمع الشهية أو ما في حكمها عشوائياً ، بل استشارة المختصين.

حظك اليوم برج الثور الاحد 20-12-2020

مهنياً: يشير هذا اليوم لـ أمر حساس للغاية تحتاج لـ إثارة وتشغل عقلك وتجعل نفسك تواجه بعض الصعوبات ، فلا تستسلم.

عاطفياً: تشعر بخيبة أمل لأنك لا تستطيع مقابلة من تحب وتشعر بالإحباط والإرهاق.

صحياً: احذر من الحوادث والتهور وكذلك تدهور صحتك ، فلديك مزايا واسعة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 20-12-2020

مهنياً: خططك واسعة وليس لها حدود ، لكنك تبحث عن الظروف المناسبة التي تساعدك على تحقيق ما تطمح إليه.

عاطفياً: كنت تبحث عن شريك مناسب لبعض الوقت ، وقد يكون أقرب إليك مما تعتقد.

صحياً: الصحة تبتسم لك ، وتشعر بارتياح كبير ، والسعادة تزيل التوتر غير المبرر.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 20-12-2020

مهنياً: تقوي مركزك وتتحمس للتقدم والمثابرة ، والعمل مزدهر ومعنوياتك ترتفع ، واصل السير بثبات ، لذا فإن الحظ في صفك.

عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده وتنال رضاه وتعميق الحب بينكما.

صحياً: أنت تعيش في دائرة من القلق المستمر بشأن صحتك ، لكنك بالمقابل لا تحاول فعل أي شيء مفيد لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 20-12-2020

مهنياً: تفقد أوراق مهمة تحدد مصيرك في الشركة التي تعمل وتفسد مشروع حياتك.

عاطفياً: دع من تحبه يشاركك الرأي ، ولا تعزله تمامًا حتى لا يشعر بالابتعاد عنك.

صحياً: النعمة التي تتمتع بها ، عبر التمارين المنتظمة ، تجذب انتباه من حولك.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 20-12-2020

مهنياً: هذا اليوم مناسب جداً لك وتتخلص من المتاعب التي تعرضك لبعض المظالم والعقبات التي تواجه طموحك ، وتشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية

عاطفياً: الشريك لا يتحمل هموم العمل ، لأنه غير مسئول عن أمور لم يرتكبها ، ولم يرتكبها ، ولا العقوبات.

صحياً: يشجعك الطقس الجيد على الخروج من المنزل والذهاب لـ أحضان الطبيعة لقضاء بعض الوقت.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 20-12-2020

مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك باباً يغلق ويعلن أخبار مهنية جيدة ، وتحقق أرباحاً في استثمارات عقارية.

عاطفياً: تتغير الأحوال الشخصية للأفضل ، حيث يمكن أن توضح العلاقة أو تكون لها علاقة ممتعة.

صحيًا: احزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلق الجبال من أجل المتعة وتخفيف التوتر.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 20-12-2020

مهنياً: اليوم الجيد يسهل عليك التفاوض على الشراء أو البيع ، وهذا يدل على الاستقرار والاستقرار.

عاطفياً: بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، لن تتمكن من كسب إعجاب الشخص الذي تحبه كثيرًا.

صحياً: يجب أن تقلل بشكل كبير من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنهما سبب الرئيسي للكوليسترول.

حظك اليوم برج القوس الاحد 20-12-2020

مهنياً: وضعك المهني جيد ، لكنك لا تتخذ قرارات مفاجئة ومتسرعة وإلا ستكون خطوة غير مكتملة.

عاطفياً: إن إذاعة النصيحة لـ الشريك مفيد ، لكن العمل على حل المشكلة يضع قيودًا عليك لم تكن تتوقعها.

صحياً: قد تواجه رغبتك في التقدم الصحي عقبات ، لكن تصميمك هو تصحيح الأمور.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 20-12-2020

مهنياً: اليوم يفرض عليك نظاماً جديداً أو يعرضك مكافحة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.

عاطفياً: لا تظن أن لطف قلب الشريك يجعلك تخطئ ، لأنه قادر على قلب الموقف.

صحياً: لا تقلل من أهمية شرب الماء واستبداله بمشروبات كحولية أو غير كحولية.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 20-12-2020

مهنياً: لا تؤكد شيئاً قبل دراسة قراراتك بعناية ، وتصرف بهدوء مع المستجدات والقضايا الكبيرة.

عاطفياً: تقضي يوماً رائعاً ورائعاً مع من تحب ، وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.

صحياً: ينخفض ​​الضغط النفسي نوعاً ما ، وتهدأ أعصابك ، وتبدأ في الاستمتاع بأفراح الحياة بعيداً عن هموم العمل.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 20-12-2020

مهنياً: فكر ملياً في تغيير مهنة أو وظيفة حديثة ، بحيث يكون الحظ في صفك.

عاطفياً: استعد لقضاء عطلة انتهاء الأسبوع مع من تحب في مكان منعزل وهادئ ورومانسي.

صحياً: إن تناول الطعام في وقت متأخر أمر غير مرغوب فيه وقد لا تكون العواقب جيدة.