حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 20-12-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاحد 20-12-2020
مهنياً: هذا اليوم هو عبارة عن عرض أو اقتراح أو عقد أو دعوة مغرية تتلقاها ، وأنت تحتفي بحدث وتكمل بعض الدعوات.
عاطفياً: يوم جيد لتوطيد علاقتك مع من تحب وللتواصل معه رسمياً بعد أن تكون لديك فكرة واضحة عن شخصيته وطريقة تفكيره.
صحياً: لا تحمل الأدوية المتعلقة بقمع الشهية أو ما في حكمها عشوائياً ، بل استشارة المختصين.
حظك اليوم برج الثور الاحد 20-12-2020
مهنياً: يشير هذا اليوم لـ أمر حساس للغاية تحتاج لـ إثارة وتشغل عقلك وتجعل نفسك تواجه بعض الصعوبات ، فلا تستسلم.
عاطفياً: تشعر بخيبة أمل لأنك لا تستطيع مقابلة من تحب وتشعر بالإحباط والإرهاق.
صحياً: احذر من الحوادث والتهور وكذلك تدهور صحتك ، فلديك مزايا واسعة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 20-12-2020
مهنياً: خططك واسعة وليس لها حدود ، لكنك تبحث عن الظروف المناسبة التي تساعدك على تحقيق ما تطمح إليه.
عاطفياً: كنت تبحث عن شريك مناسب لبعض الوقت ، وقد يكون أقرب إليك مما تعتقد.
صحياً: الصحة تبتسم لك ، وتشعر بارتياح كبير ، والسعادة تزيل التوتر غير المبرر.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 20-12-2020
مهنياً: تقوي مركزك وتتحمس للتقدم والمثابرة ، والعمل مزدهر ومعنوياتك ترتفع ، واصل السير بثبات ، لذا فإن الحظ في صفك.
عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده وتنال رضاه وتعميق الحب بينكما.
صحياً: أنت تعيش في دائرة من القلق المستمر بشأن صحتك ، لكنك بالمقابل لا تحاول فعل أي شيء مفيد لصحتك.
حظك اليوم برج الاسد الاحد 20-12-2020
مهنياً: تفقد أوراق مهمة تحدد مصيرك في الشركة التي تعمل وتفسد مشروع حياتك.
عاطفياً: دع من تحبه يشاركك الرأي ، ولا تعزله تمامًا حتى لا يشعر بالابتعاد عنك.
صحياً: النعمة التي تتمتع بها ، عبر التمارين المنتظمة ، تجذب انتباه من حولك.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 20-12-2020
مهنياً: هذا اليوم مناسب جداً لك وتتخلص من المتاعب التي تعرضك لبعض المظالم والعقبات التي تواجه طموحك ، وتشجعك على إحداث تغيير في حياتك المهنية
عاطفياً: الشريك لا يتحمل هموم العمل ، لأنه غير مسئول عن أمور لم يرتكبها ، ولم يرتكبها ، ولا العقوبات.
صحياً: يشجعك الطقس الجيد على الخروج من المنزل والذهاب لـ أحضان الطبيعة لقضاء بعض الوقت.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 20-12-2020
مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك باباً يغلق ويعلن أخبار مهنية جيدة ، وتحقق أرباحاً في استثمارات عقارية.
عاطفياً: تتغير الأحوال الشخصية للأفضل ، حيث يمكن أن توضح العلاقة أو تكون لها علاقة ممتعة.
صحيًا: احزم حقائبك واستعد لمغامرة تسلق الجبال من أجل المتعة وتخفيف التوتر.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 20-12-2020
مهنياً: اليوم الجيد يسهل عليك التفاوض على الشراء أو البيع ، وهذا يدل على الاستقرار والاستقرار.
عاطفياً: بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، لن تتمكن من كسب إعجاب الشخص الذي تحبه كثيرًا.
صحياً: يجب أن تقلل بشكل كبير من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنهما سبب الرئيسي للكوليسترول.
حظك اليوم برج القوس الاحد 20-12-2020
مهنياً: وضعك المهني جيد ، لكنك لا تتخذ قرارات مفاجئة ومتسرعة وإلا ستكون خطوة غير مكتملة.
عاطفياً: إن إذاعة النصيحة لـ الشريك مفيد ، لكن العمل على حل المشكلة يضع قيودًا عليك لم تكن تتوقعها.
صحياً: قد تواجه رغبتك في التقدم الصحي عقبات ، لكن تصميمك هو تصحيح الأمور.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 20-12-2020
مهنياً: اليوم يفرض عليك نظاماً جديداً أو يعرضك مكافحة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.
عاطفياً: لا تظن أن لطف قلب الشريك يجعلك تخطئ ، لأنه قادر على قلب الموقف.
صحياً: لا تقلل من أهمية شرب الماء واستبداله بمشروبات كحولية أو غير كحولية.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 20-12-2020
مهنياً: لا تؤكد شيئاً قبل دراسة قراراتك بعناية ، وتصرف بهدوء مع المستجدات والقضايا الكبيرة.
عاطفياً: تقضي يوماً رائعاً ورائعاً مع من تحب ، وهو الأفضل في العلاقة مقارنة بما سبق.
صحياً: ينخفض الضغط النفسي نوعاً ما ، وتهدأ أعصابك ، وتبدأ في الاستمتاع بأفراح الحياة بعيداً عن هموم العمل.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 20-12-2020
مهنياً: فكر ملياً في تغيير مهنة أو وظيفة حديثة ، بحيث يكون الحظ في صفك.
عاطفياً: استعد لقضاء عطلة انتهاء الأسبوع مع من تحب في مكان منعزل وهادئ ورومانسي.
صحياً: إن تناول الطعام في وقت متأخر أمر غير مرغوب فيه وقد لا تكون العواقب جيدة.
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