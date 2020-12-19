اليوم.. فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2021

تبدأ نقابة الصحفيين اليوم السبت،في تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى التجديد أو الاشتراك لأول مرة فى مشروع علاج ٢٠٢١ .

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية،إن مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، وحتى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد:"شهد عام 2020، إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم".

وتابع عبدالمجيد:" بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة "كورونا'، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا".

وأوضح عبدالمجيد، أنه وفقا للمتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.