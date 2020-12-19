أول يناير.. البرلمان يستقبل النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية

تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد لبرلمان 2020 لإنهاء إجراءات العضوية الخاصة بهم واستخراج الكارنيهات، وذلك فى أوائل شهر يناير المقبل.

ويعقد مجلس النواب 2020 أولي جلساته بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، فى موعد لاحق ليوم 9 يناير 2021، وهو الموعد المحدد لانتهاء الفصل التشريعي.

وأصدرت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، تقريراً بانجازات الاداء البرلمانى حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابى للمجلس فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.

كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الاول لجنة لتقصي الحقائق فيما اثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات اهدار المال لصالح بعض المستوردين

كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.....وقد اقر مجلس النواب سابقة برلمانية بمكانية عرض واثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.