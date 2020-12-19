معاش بدل البطالة 2020 من التأمينات الاجتماعية.. الشروط ونسبة التعويض



أسفر قانون المعاشات الجديد والتأمينات الاجتماعية عن مايعرف بـ معاش بدل البطالة2020 الذي تم تطبيقه بداية من شهر يناير 2020 بعدما وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2019 ، على أن يطبق على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كل من القطاعين العام والخاص، كما يهدف القانون إلى توحيد كل قوانين التأمينات الاجتماعية تحت مظلة قانون واحد يخدم كل الفئات .

شروط معاش بدل البطالة

حددت شروط معاش البطالة على النحو التالي:

1- ألا يكون انقطع عن العمل أو قام بالاستقالة من الخدمة .

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

5- أن لا يكون قد تجاوز سن ال60 عاماً

6- أن يكون مقيداً في سجل العاطلين في مكتب القوي العاملة.

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يجدر الإشارة إلى إنه يتم احتساب تأمين البطالة الذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، ويقدرالتعويض بنسبة 75% من أجر الاشتراك التأميني في الشهر الأول، و65% من أجر الأشتراك الشهر الثاني، و55 % في الشهر الثالث، و45% في باقي الأسابيع ، على أن تطبق مدة الصرف على 3 أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 7 أشهر، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.