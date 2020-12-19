مسيس وغير موضوعي...ماذا قال حزب مستقبل وطن في رفضه لحديث القرار الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان بمصر

رفض حزب مستقبل وطن ، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، واصفًا التقرير بـ"المسيس" وغير الموضوعي والمبني على ازدواجية المعايير.

وأكد الحزب، في بيان، رفضه لما استند عليه البرلمان الأوربي فى تقريره وذلك في ضوء ما يلي:

1- هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي على تلك الدول.