اليوم.. محافظ جنوب سيناء يسلم وحدات الإسكان البدوى لمستحقيها

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ جنوب سيناء، وفقا لبيان صحفى سابق، إنه جرى بتعديل بعض البنود والضوابط الخاصة بالتقدم لطلب وحدات سكنية بديلة بالمناطق السكنية العشوائية "الرويسات" التابعة لمدينة شرم الشيخ، خصوصا أنه كانت تضم بعض الشروط المجحفة، والتى تعيق التقدم بطلبات لتلك الوحدات، وذلك لسرعة تسكين الوحدات البديلة وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

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