مندوب مصر بالأمم المتحدة: تمسكنا باللغة العربية يلهمنا الأمل فى غد أفضل

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية يأتى فى إطار دعم الأمم المتحدة لتعدد الثقافات وتنوع اللغات وتعزيز التواصل والتفاهم بين مختلف شعوب العالم.
وأضاف أن لغتنا العربية تمثل ركناً أساسياً فى ثقافتنا وهويتنا، تعكس وترمز لتراثنا وحضارتنا العربية العريقة، حيث تظل لغتنا الجميلة شاهداً على منجزات ثرية فى كافة مناحى الحياة من العلوم والفنون والإسهامات البشرية المختلفة.
وأكد السفير إدريس: إننا إذ نحتفل يوم ١٨ ديسمبر بلغة الضاد، فإن ذلك يؤكد تمسكنا بلغتنا العربية الأصيلة، التى تعكس ماضينا العريق، وتلهمنا الأمل والعمل لغد أفضل لكافة الشعوب العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال السنوى باليوم العالمى للغة العربية يشهد عادة أنشطة فنية وثقافية واجتماعية، تقوم بها الدول العربية الأعضاء فى المنظمة بالتنسيق والتعاون والمشاركة مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.
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