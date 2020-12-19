لوحات إرشادية ومواد تطهير خلال استقبال الأعضاء للاشتراك في علاج الصحفيين 2021

وضعت لجنة الرعاية الاجتماعية، بنقابة الصحفيين، إجراءات احترازية مشددة، لحماية الزملاء من خطر الإصابة من فيروس كورونا أثناء توافدهم للاشتراك أو التجديد فى مشروع العلاج ٢٠٢١ والذى بدأ من اليوم السبت.

ووضعت اللجنة الإجراءات الاحترازية اللازمة بداية من تنظيم يتيح لـ25 زميلًا الاشتراك، بالتزامن، ليحل محلهم عدد مماثل كل 5 دقائق، ونظيم في إطار الإجراءات الاحترازية ومواد التعقيم والتطهير.

ووضعت فواصل آمنة بين فريق العمل والزملاء، وكذلك بين الزملاء أنفسهم، ولوحات إرشادية وإجابات لأهم الأسئلة الخاصة بالأوراق المطلوبة ونظم الاشتراك، وآليات التقسيط ومقاعد ومكان للاستراحة وتسجيل البيانات.

كما تم توفير واقٍ للوجه وكمامات لمن يرغب، وجارٍ توفير كميات من الكحول من مصانع الإنتاج الحربي، بتخفيض يفوق التخفيضات السابقة، وتم توفير التحصين الرباعي للأنفلونزا فاكسيرا، لمن يرغب من الصحفيين وأسرهم.

وإتاحة الاشتراك في الوقت ذاته في مشروع "صيدليتي"، الذي يقدم خصومات لعدد 1500 صيدلية، تصل إلى 20% على المحلي، و10% على المستورد، برسم 20 جنيهًا فقط سنويًا لاستخراج الكارنيه.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، وافق مجلس النقابة على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد، شهد عام 2020، إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم.

وأوضح عبدالمجيد ، بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة "كورونا'، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا.

وأشار رئيس لجنتى التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية ، وفق المتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.