غدا.. قطع المياه عن مدينة بيلا بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مدينة بيلا غدا الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة فى لوحه الكهرباء الرئيسية بمحطة ابشان.





وأهابت الشركة، وفقا لبيان صحفى، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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