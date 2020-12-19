غدا.. توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصرية

جدة - نرمين السيد - تشهد مشيخة الأزهر، غدا، توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية أحد أهم المؤسسات التى تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية.





وذلك فى إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - فى بيان اليوم - إن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمى يتم الاستعانة به فى بعض الجوانب الشرعية.

وأضاف عياد أنه من المقرر أن يتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث من جانب الأزهر، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية من الجانب الآخر.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مقر بمجمع البحوث الإسلامية لإنشاء مركز الفلك الشرعى العالمى كبداية لتفعيل بنود البروتوكول، لافتا إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورا مهما من محاور استراتيجية الأزهر الشريف فى التعامل مع القضايا المستحدثة والتى تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.