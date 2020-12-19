فريق التدخل السريع ينقذ مسنة مريضة تفترش الرصيف بالعباسية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بالعباسية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاناتها بالنوم على إحدى أرصفة الشوارع بحى العباسية في برد الشتاء وتقوم بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة كي تحصل على مقابل مادي بسيط تلبي به جزء من متطلبات معيشتها.

وتوجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وتم إجراء دراسة حالة لها، وتبين أنها تدعي أسماء م.م، وتبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وتستقر في هذا المكان منذ نحو ٦ أشهر وتجمع الكارتون وزجاجات المياه الفارغة وتبيعها كي تلبي جزء من متطلبات معيشتها وليس لديها أي أوراق إثبات شخصية.

وحاول الفريق عدة مرات مع المسنة لإقناعها باستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافقت، وعليه نسق الفريق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقبال المسنة.

كما نسق الفريق مع مسئولي البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء تحليل فيروس كورونا، ثم نقلها لدار الخير جمعية العلاقات الانسانية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الانسانية، على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.