شبورة كثيفة بكافة الأنحاء وطقس مائل للدفء والصغرى بالعاصمة 13 درجة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الغربية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.