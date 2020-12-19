وزير الكهرباء: تقدمنا 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء أصبح العام الحالى فى المركز 77 بدلا من المركز 145 في عام 2015، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات.

وأوضح وزير الكهرباء، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال السنوات الأخيرة إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت على ثلاثة محاور هي إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، موضحًا أنه تمت إضافة 3636 ميجاوات في 8 أشهر، وبداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية.

وأضاف أن القطاع نجح في تحويل العجز فى الطاقة الذي وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل 6 سنوات إلى فائض، وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، كما نجح في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنويا.