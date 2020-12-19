فريق التدخل السريع ينقذ مسنة مريضة تفترش الرصيف بالعباسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لمعاناتها بالنوم على إحدى أرصفة الشوارع بحى العباسية فى برد الشتاء وتقوم بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة كى تحصل على مقابل مادى بسيط تلبى به جزء من متطلبات معيشتها.

وتوجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة وتم إجراء دراسة حالة لها، وتبين أنها تدعى "أسماء م. م"، وتبلغ من العمر 55 عاماً، وتستقر فى هذا المكان منذ نحو 6 أشهر وتجمع الكارتون وزجاجات المياه الفارغة وتبيعها كى تلبى جزء من متطلبات معيشتها وليس لديها أى أوراق إثبات شخصية.

وحاول الفريق عدة مرات مع المسنة لإقناعها باستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافقت، وعليه نسق الفريق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبال المسنة.

كما نسق الفريق مع مسؤولى البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى لنقل السيدة المسنة لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليها، وإجراء تحليل فيروس كورونا، ثم نقلها لدار الخير جمعية العلاقات الإنسانية بالجيزة لتتلقى كافة أوجه الرعاية.