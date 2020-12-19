نقابة الأطباء تنعى رجاء منصور رائدة أطفال الأنابيب فى مصر

جدة - نرمين السيد - تخرجت رجاء من قصر العينى عام 1973 وحصلت على ماجستير النساء والتوليد، ثم سافرت إلى أمريكا وتم تعيينها باحث ما بعد الدكتوراه بجامعة أوهايو وكان تخصصها الدقيق هو الإخصاب خارج الجسم ونقل الأجنة.
وحصلت منصور، على الدكتوراه من جامعة ماستريخت بهولندا ولها العديد من الإسهامات العلمية والبحثية فى مصر والعالم.
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