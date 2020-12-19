أمانة النواب : عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف

وأشار المستشار محمود فوزى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الأمانة العامة تعمل حاليا على التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية، إما ورقيا أو من خلال إرسالها بالبريد الإلكترونى أو عن طريق الحزب الذى ينتمى إليه العضو.
وأوضح أن الاستمارة تتضمن كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التى يرغب فى الانضمام إليها كرغبة أساسية، إضافة للجنة التى يرغب فى الانضمام لها كرغبة ثانية.
وأكد، أنه سيتم الإعلان بشكل واضح من الأمانة العامة عن مواعيد استقبال النواب قبلها بوقت كافٍ، حتى يتمكنوا من الحضور لاستلام بطاقات العضوية.
ولفت الأمين العام، إلى أن مجلس النواب منذ بداية أزمة كورونا اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية، حتى يتمكن من القيام بدوره التشريعى والرقابى، ويبعث برسالة مفادها أن "عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".
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