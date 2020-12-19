صور.. سفير الفاتيكان يختتم زيارته إلى محافظة أسيوط

جدة - نرمين السيد - وتعد زيارة السفير الباباوى إلى إيبارشية أسيوط هى الزيارة الراعوية الأولى التى يقوم بها داخل مصر، منذ توليه مهام منصبه.

واختتم المطران نيقولاوس هنرى برنامجه بلقاء الآباء الكهنة رعاة الكنائس بالإيبارشية، بدار أم المحبة للضيافة بقرية درنكة، ثم زار كنيسة ودير سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان بدير درنكة، وعقد مجموعة من اللقاءات الصحفية بدار المطرانية بمدينة أسيوط.

وكان السفير استهل زيارته بلقاء الأخوات الراهبات، صباح الأحد 13 ديسمبر 2020، وفى المساء التقى القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والجامعية فى ضيافة مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك بحضور عصام سعد، محافظ أسيوط.

وخلال برنامج الزيارة المباركة، تفقد القاصد الرسولى عددًا من الكنائس فى مختلف مناطق الإيبارشية الأربع، هى: الناصرية، المنشأة الكبرى، كوم بوها، أمشول، أبو جبل، القوصية، الغنايم، أبو حجر، والعزية.

كذلك زار القاصد الرسولى مجموعة من المدارس الكاثوليكية، هى مدرسة سيدة الرسل للراهبات النوتر دام، ومدارس الآباء الفرنسيسكان وإحدى مدارس جمعية الصعيد للتربية والتنمية.

وعلى هامش الزيارة، التقى السفير الباباوى بالعاملين بالمؤسسات التنموية، مكتب التنمية الإيبارشى، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وجمعية كاريتاس مصر.

كما التقى مجموعة من المسئولين بالمكاتب الخدمية والاجتماعية بالمطرانية، ومعهد التربية الدينية، ومركز التعليم المسيحى، ومكتب العدالة والسلام، وخدمة يسوع السجين، ومعهد المشورة الأسرية.

إلى جانب ذلك، زار السفير الباباوى فى صحبة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية ومنسق الزيارة، دير المحرق العامر، وملجأ لليان تراشر، ودار أم المحبة للطالبات المغتربات بمدينة أسيوط التابعة للمطرانية.

وعن احتفاء أبناء أسيوط بالقاصد الرسولى خلال زيارته الراعوية قال الأب توماس وليم، وكيل المطرانية، ومدير مركز نور الكاثوليكى للإعلام بأسيوط: فرحة كبرى عاشها أبناء أسيوط بالزيارة السعيدة التى شرفنا بها السفير الباباوى فى أسيوط حيث عبر أبناء كل مكان عن الحفاوة البالغة فى الاستقبال وأظهروا ما لديهم من مواهب فنية تعكس غنى الأنشطة الرسولية وتؤكد حيوية الكنيسة، كذلك لا ننسى احتفاء أخوتنا وأحبائنا من المسلمين سواء على المستوى الرسمى من قيادات تنفيذية وأمنية وجامعية ونواب بالبرلمان، أو على المستوى الشعبى فى الاستقبال الحار بشوارع المدن والقرى.

وتابع الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك: سعدنا جداً بزيارة سفير قداسة البابا فرنسيس إلينا فى إيبارشية أسيوط، والتى كان لنا بركة الباكورة حيث إنها الزيارة الراعوية الأولى التى يقوم بها داخل ربوع مصر، وخلال الزيارة لمست محبة أبناء الكنيسة لقادتها الروحية على رأسهم شخص قداسة البابا ومن يمثله فى وسطنا، وكذلك لمسنا بقوة محبة وتقدير السلطات المدنية والسياسية والأمنية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.