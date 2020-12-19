عضو الشيوخ : بيان البرلمان الأوروبى بعيد كل البعد عن الشفافية

جدة - نرمين السيد - انتقد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر.





وأشار فى بيان صحفى، إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة غير منصفة، فالملف الحقوقى فى مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

وأضاف عضو الشيوخ، أن مصر من أكثر دول العالم التى توجد بها منظمات حقوقية، فضلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ولفت الهضيبى أنه لا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل فى شؤون الدول، وأن هناك مبدأ آخر أهم ويجب أن لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان، والتى تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.

وأكد أن البرلمان الأوروبى ليس له الحق فى إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصرى نزيه وعادل ينطق كلماته فى أى قضية تُعرض أمامه.

وأضاف عضو الشيوخ، أن ما أطلقه البرلمان الأوروبى ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة فى ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف، بما يضمن فى النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.