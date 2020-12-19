المصريين الأحرار ردا على بيان البرلمان الأوروبى: مصر دولة قانون ومؤسسات

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان له، إننا كحزب سياسى مصرى نرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعى والمغالاة على المؤسسات الوطنية، كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية فى الملف الحقوقى من جديد.
وأضاف الحزب، أن جموع الشعب المصرى يفطن جيدا أسلوب استخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم على مصر وقيادتها وهو أمر مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.
وتساءل الحزب، لماذا يغفل هؤلاء الطفرة فى غالبية الملفات واحترام مصر دوما فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون؟
وتابع: نرفض بشدة أسلوب رئيسة لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى مارى أرينا، وما قالته من ادعاءات بوجود قمع وما شابه من المصطلحات الفضفاضة لتزييف الواقع.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع المحبوسين فى السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعى وفق اتهامات أو قضايا، وليس هناك مسجون بدون قضايا واتهامات بل عبر الإجراءات التى ينظمها القانون والدستور.
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