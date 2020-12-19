الغضبان يستقبل وزير القوى العاملة قبل بدء جولته في بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير بمناسبة احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بلقاء 250 من صغار صيادي بورسعيد في المركز الثقافي التابع للمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، فضلا عن دعم تلك الفئة، والاطمئنان على أحوالهم المعيشية، والإطلاع على مشاكلهم الأساسية، فضلا عن افتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين، وافتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية.
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