الاستيلاء على مقدرات الشعوب.. صلاح سليمان: الاحتلال استنزف ثروات أفريقيا

قال الدكتور صلاح سليمان، مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب، إن التطرف لا يقتصر فقط على التطرف الديني أو المذهبي أو العرقي، لافتا إلى أن التطرف أيضا يعد استيلاءً على مقدرات الشعوب الأفريقية.

وأضاف مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب، خلال كلمته فى لقاء ثقافى بعنوان "أفريقيا.. التحديات والمستقبل - رؤية الشباب الأفريقي"، أن أفريقيا تعرضت لاستنزاف جميع ثرواتها على يد الاحتلال الأجنبي، مشيرا إلى أن زامبيا تعد دولة أفريقية بمثابة منجم النحاس لكل العالم، إلا أن الاحتلال استغل تلك الثروات وأصبحت تصدر كمادة خام ثم يعاد استيرادها مرة أخري بمبالغ كبيرة جدا.

وأوضح سليمان أن الهدف من برنامج الرابطة الأفريقية للشباب هى التواصل بين الطلاب الأفارقة وبعضهم البعض وبين الشباب المصري والاستثمار لبناء القدرات، وزيادة الوعي البيني وتعزيز مفهوم الإدارة، وتقديم التدريب، هذا بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل بين الشباب من خلال البرامج المختلفة وتبادل المعلومات والثقافة وترسيخ المنهج العلمي.

يذكر أن اللقاء الثقافي يتضمن مشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأفريقي؛ وعدد كبير من شباب الدول الأفريقية المقيمين بمصر؛ من بينهم الدكتور صلاح سليمان، مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب، والسفير أحمد حجاج، والدكتورة أماني الطويل، والدكتور السيد فليفل، والدكتور عماد عدلى.

