الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة كثيفة على أغلب الأنحاء غدا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على البلاد غدًا، الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة باردة ليلًا تصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق في أغلب الأنحاء، والطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، بينما يكون مائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتبقي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية على المتوسط وشمالية شرقية على الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 21/13

الإسكندرية 20/14

مطروح 19/11

بورسعيد 21/15

رفح 19/14

كاترين 16/4

شرم الشيخ 17/25

بني سويف 22/10

الأقصر 25/11

الوادي الجديد 25/11

حلايب 26/11