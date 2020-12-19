نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه القناة يكشف عن إجراءات الوقاية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان الشركة مستمرة في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية فى إتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وذلك حفاظا علي جميع صحة العاملين بالشركة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى الإدارية، ومكاتب الموظفين، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة الي استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بالقطاعات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار رئيس مياه القناة، أن ذلك ياتى فى اطار حرص الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا علي جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيرروس كورونا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم الكشف علي جميع العاملين عند دخول القطاعات، وكذلك المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "" كورونا" والتنسيق فورًا مع مديرية الصحة، لافتا إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.