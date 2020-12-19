الامانة العامة لمجلس النواب تدرس اصدار بطاقات العضوية لاعضاء مجلس النواب الجدد على عدة ايام لمراعاة التباعد الاجتماعي

منعا للتزاحم ومراعاة للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، تدرس الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس وضع خطة لاصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة ايام خلال شهر ديسمبر، ذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي و حفاظا على سلامة النواب والعاملين بالامانة العامة والاعلاميين المترددين على البرلمان.

واكد المستشار محمود فوزي، ان الامانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية اما ورقيا او من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني او عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو، وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية، وسوف يتم الإعلان بشكل واضح من الامانة العامة عن مواعيد استقبال النواب وقبلها بوقت كافي حتى يتمكنوا من الحضور الى مقر البرلمان لاستلام بطاقات العضوية

اقرأ ايضاً: فيديوجراف..نحو 15 ألف أداة رقابية لبرلمان 2015