الامانة العامة لمجلس النواب تدرس اصدار بطاقات العضوية لاعضاء مجلس النواب الجدد على عدة ايام لمراعاة التباعد الاجتماعي

منعا للتزاحم ومراعاة للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، تدرس الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس وضع خطة لاصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة ايام خلال شهر ديسمبر، ذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي و حفاظا على سلامة النواب والعاملين بالامانة العامة والاعلاميين المترددين على البرلمان.
واكد المستشار محمود فوزي، ان الامانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية اما ورقيا او من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني او عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو، وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة اساسية اضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية، وسوف يتم الإعلان بشكل واضح من الامانة العامة عن مواعيد استقبال النواب وقبلها بوقت كافي حتى يتمكنوا من الحضور الى مقر البرلمان لاستلام بطاقات العضوية
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ولفت الامين العام الى ان مجلس النواب منذ بداية ازمة كورونا اتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية، حتى يتمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي ، ويبعث برسالة مفادها :"أن عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".
وجدير بالذك، ان الاتحاد البرلماني الدولي اشاد بالاجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس النواب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونجاحه في العمل رغم الجائحة ، حيث نشر على صفحه الانستجرام الخاصة به بعنوان: "الممارسة البرلمانية على مستوى العالم في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة، فأشار الى * يجتمع البرلمان المصري أثناء انتشار الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية متعددة للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل توفير الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".
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