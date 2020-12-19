سهير عبد السلام ردا على اتهامات البرلمان الأوروبي: تقارير كاذبة والحق محفوظ لمصر فى اتخاذ التدابير اللازمة

انتقدت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مؤكدة على أن مثل هذه القرارات والبيانات، التي تطلق ضد مصر لها غرض ما في زعزعة الاستقرار، داخل مصر، مشيرة إلى أن مصر دولة ذات سيادة تعرضت لمؤمرات هدامة، لم يسلم منها دول الجوار وليبيا وسوريا واليمن والعراق، وهي نماذج صريحة لتلك المؤامرة التى تستهدف الدول العربية لتحقيق أجندات هدامة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لــ دوت الخليج، إنه بالإضافة إلى التصدى للارهاب ومواجهته، والحق محفوظ لمصر فى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي أمنها والإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومى والوطنى.

وأضافت، وليس لسلطة خارجية حق التدخل فى شئون البلاد، مشيرة إلى أن تقارير البرلمان الاوروبي كلها كاذبة تحت مسميات الحقوق والحريات، خاصة أن ملفات الحقوق والحريات فى العالم كله تحدها المسئولية الاجتماعية وسيادة امن وسلامة الآخرين، خاصة فى مصر التي تشهد قفزة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان.