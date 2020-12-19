قيادى بمستقبل وطن: تقارير البرلمان الأوروبي مسيسة ومضللة و مصر لن ترضخ للابتزاز

استنكر يوسف رشدان، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين عام مساعد الشباب بأمانة القاهرة، ما ورد ببيان البرلمان الأوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من عصابات أهل الشر التي تضمر العداء للدولة المصرية، وتعمل ليل نهار على تشوية صورتها في الخارج، انتقاما من الشعب المصري الذى استعاد دولته في ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة.

وأكد رشدان، أن تقارير البرلمان الأوروبي مزيفة ومسيسة و مضللة و تهدف إلي الشوشرة علي الانجازات، التي تحققها الدولة المصرية على المستوى الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت دولة قوية ومستقرة ولا تخضع لابتزاز الخارج، أو تقبل التدخل في شئونها تحت ذريعة حقوق الإنسان.

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