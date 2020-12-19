استنكر يوسف رشدان، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين عام مساعد الشباب بأمانة القاهرة، ما ورد ببيان البرلمان الأوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من عصابات أهل الشر التي تضمر العداء للدولة المصرية، وتعمل ليل نهار على تشوية صورتها في الخارج، انتقاما من الشعب المصري الذى استعاد دولته في ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة.
وأكد رشدان، أن تقارير البرلمان الأوروبي مزيفة ومسيسة و مضللة و تهدف إلي الشوشرة علي الانجازات، التي تحققها الدولة المصرية على المستوى الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت دولة قوية ومستقرة ولا تخضع لابتزاز الخارج، أو تقبل التدخل في شئونها تحت ذريعة حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا: دوت الخليج يرد على الانتقادات المشبوهة للبرلمان الأوروبي..قافلة الإنجازات المشهود لها دوليا لا تتأثر بالأصوات التآمرية المسمومة
وشدد رشدان، على ضرورة التزام مصر بكافة المعايير الدولية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان، بما يضمن فى النهاية احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز مبادئ الاحترام، وصون الكرامة، وإعلاء مبادئ الديموقراطية، مشيرا إلى أن من وردت أسماءهم في بيان البرلمان الأوروبي يحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن الحكومة المصرية، لا تتدخل في شئون القضاء المصري، فهو مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذي، منوها إلي صدور العديد من قرارات النيابة العامة، وأحكام المحاكم الجنائية، بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
وطالب رشدان الشعب المصري بمساندة القيادة السياسية ضد كل من تسول له نفسه سواء في الداخل أو الخارج، أن يحاول عرقلة الجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس السيسي للعبور بمصر إلى النهضة الكبرى التي تليق بتاريخها ومكانتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادى بمستقبل وطن: تقارير البرلمان الأوروبي مسيسة ومضللة و مصر لن ترضخ للابتزاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.