الأهلي يجري مسحة طبية استعداداً للسفر إلي نيجيريا

يجري النادي الأهلي مسحة طيبة قبل السفر الي نيجيريا استعداداً لمباراتة القادمة امام فريق "سونيديب" لبدء مشواره الأفريقي في مباراته الأولى في دور الـ 32 في طريقه نحو تحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه بعدما سبق وفاز في أخر نسخه بالبطولة الإفريقية علي نظيره الزمالك وانتهت بنتيجة2/1 لصالح المارد الأحمر.
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والجدير بالذكر أن النادي الأهلي انتصر علي فريق غزل المحلة في آخر مواجة في الدوري الممتاز وانتهت بنتيجة 3/0 واحرز الأهداف للمارد الأحمر محمد شريف في الدقيقة 49 و80 ومحمود كهربا في الدقيقة 69.
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