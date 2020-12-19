سامح الشيمي لـ دوت الخليج : تقرير البرلمان الأوروبي مسيس

قال النائب سامح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة الإسكندرية، أن تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر ماهو إلا أكذوبة جديدة من أكاذيب مدعي حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلي أن البرلمان الأوروبي يسير على نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا والتقرير يؤكد حجم المؤامرة على مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، سامح الشيمي، في تصريحات لـــ دوت الخليج، أن ملف حقوق الإنسان، في مصر يشهد له الجميع، خاصة مانراه يوميا من إنجازات تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الملف والذى تجاهله تماما التقرير المسيس من البرلمان الأوروبي.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مثل هذه التقارير الكاذبه هي تدخل واضح في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا على أن التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر التي تتسم بالنزاهة ونرفض أى تدخل في الشأن المصرى.