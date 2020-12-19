اختفاء وغموض .. تفاصيل غياب الطالبة "ريحان" بشبين القناطر عن منزلها

غموض يحوم حول واقعة اختفاء الطالبة ريحان عبد الرحمن موسى، من قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك منذ يوم السبت 12 ديسمبر الماضي أثناء توجهها إلى درسها الخصوصي، وانقطع بأهلها جميع السُبل للوصول إليها.

استنجد الأهل بالجيران للبحث عن نجلتهم "ريحان"، وأبلغوا أجهزة الأمن بالقليوبية للبحث عنها والوصول إليها بعد اختفائها الغامض لمدة أسبوعا كاملا، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض حادث اختفاء طالبة فى الصف الثالث الثانوى فى ظروف غامضة بمدينة شبين القناطر.

اختفاء الطالبة ريحان



كشفت تحريات المباحث أن الفتاة المتغيبة تبلغ من العمر 17 عاما ومقيمة بقرية كفر ابو زايد مركز شبين القناطر، كما تبين إن المتغيبة لم تعد إلى المنزل منذ الأربعاء الماضى حيث خرجت لدرس خصوصي وحتى الآن لم تعد إلى المنزل.

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وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر الذي تلقى بلاغا من مصطفى عبدالعزيز يُفيد تغيّب ابنته البالغة من العمر 17 عاما بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب لدرس خصوصي.