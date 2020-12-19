تعرض "الكينج" محمد منير لوعكة صحية واحتجازه بمستشفى 6 أكتوبر

تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية نقل على اثرها لاحدى مستشفيات 6 اكتوبر، بدون أن يعلن تفاصيل تلك الازمة الصحية لوسائل الاعلام.

وأعرب الكاتب مدحت العدل، عن آماله بتماثل الفنان محمد منير، للشفاء العاجل، والعودة إلى جمهوره في أقرب وقت، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز والأخ محمد منير.. إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لجمهورك ومحبينك في أقرب وقت".

طمأن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، جمهور الفنان محمد منير، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوره تجمعهما، وعلّق قائلا: "الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، في انتظار الألبوم الجديد في رأس السنه ياملك".

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مرض محمد منير



طمأن الفنان الكبير محمد منير جمهوره، بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي تعرض له بسبب تسجيل أغنيات ألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال "الكينج" في تصريحات صحفية: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية وأدرك وأعلم انها من باب محبتكم ولهذا أردت طمأنه الجميع أني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد باب الجمال الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال".

