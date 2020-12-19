سلوى الحداد: يجب أن يكون الرد المصرى قاسى بكل اللغات الاجنبية الرسمية

أدانت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى، ضد مصر وأكدت رفضها التدخل فى الشأن الداخلي المصرى، مشيرة إلى أن التقرير يحمل اتهامات وأكاذيب مغلوطة فى محاولة من أهل الشر، لزعزعة استقرار مصر داخليا.
وطالبت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لــ دوت الخليج، أن يتم الرد على اتهامات البرلمان الأوروبي بلغات رسمية، مختلفة ليعرف الجميع أن مصر مستهدفه من الجماعة الإرهابية، التى تتخذ الدول الأوروبية مأوى لها بعد ملاحقتهم أمنيا من مصر لاتهامهم في جرائم الإرهاب، إلي أن الرد المصري يجب أن يكون قاسى وحاسم.
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وأضافت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر دولة مستهدفة، نظرا لأنها الرائدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وقوي الشر تسعى لهز صورة مصر أمام دول العالم، وهو ما يدل على أن هناك من يعاون هؤلاء ضد مصر، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل زياراته، مشيرة إلى أن القضاء المصرى، نزية وملف حقوق الإنسان في مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة بشهادة الجميع.
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